Pedro Neto garante a segunda vitória do Wolverhampton

Após duas derrotas consecutivas, o Wolverhampton regressou neste domingo às vitórias na Premier League. No Molineux, a equipa treinada por Nuno Espírito Santo derrotou o Fulham, por 1-0, com um golo do extremo português Pedro Neto.

Com cinco portugueses na equipa titular (Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves e Daniel Podence), o Wolverhampton acabou por sentir dificuldade frente ao Fulham de Ivan Cavaleiro (a avançado português esteve em campo 67 minutos), mas não deixou fugir o regresso às vitórias.

O golo que garantiu os três pontos aos “wolves” foi marcado no minuto 56: Neto recebeu a bola à entrada da área e com um remate forte cruzado bateu o internacional francês Alphonse Aréola.

Nas restantes partidas da Premier League já terminadas neste domingo, o Arsenal conseguiu bater em Londres o Sheffield United, por 2-1, enquanto o Leicester desiludiu: depois de golear em Manchester o City (2-5), a equipa de Ricardo Pereira (não jogou) foi batida em casa pelo West Ham (0-3).