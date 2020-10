Nápoles e Juventus estão em isolamento mas o jogo continua de pé

É um imbróglio que, de uma forma ou de outra, ficará resolvido nas próximas horas: o jogo Juventus-Nápoles, relativo à 3.ª jornada da Série A, continua agendado para as 19h45 deste domingo, ainda que tudo indique que irá ser averbada falta de comparência aos visitantes. Tudo porque os napolitanos estão em isolamento e não viajaram sequer para Turim.

Isolamento é o principal elo de ligação entre as duas equipas. No caso do Nápoles, os casos positivos de covid-19 registados por Zielinski e Elmas levaram o resto do plantel a avançar para isolamento profiláctico, um cenário idêntico ao da “Juve”, que tem dois membros do staff infectados e também se decidiu pelo isolamento da equipa.

Durante l’elaborazione degli ultimi 4 tamponi, è risultato positivo al Covid-19 il calciatore Elif Elmas. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 3, 2020

Face a este cenário, poder-se-ia supor que o encontro entre as duas equipas tivesse já sido adiado, mas a Liga italiana informou no sábado que, apesar de todas as vicissitudes, o calendário é para manter. Uma decisão que ignora também as indicações dadas pelas autoridades de saúde regionais, no sentido de manter o plantel do Nápoles em reclusão, por um período de 14 dias.

Perante esta realidade, a comitiva napolitana não viajou para Turim, para a partida da 3.ª jornada. E se a Liga não voltar atrás na decisão de manter a data do encontro, o Nápoles corre o risco de perder a partida na secretaria, com uma derrota administrativa que equivale a um 3-0.

Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A. — JuventusFC (@juventusfc) October 3, 2020

Os “azzurri” preparam-se, pois, para o pior dos cenários e para vir a discutir nos tribunais o eventual desaire decorrente da falta de comparência. Até porque a posição da Juventus vai no sentido de cumprir as determinações da Liga, de acordo com o que informou o campeão italiano numa nota emitida no sábado: “A equipa principal vai subir ao relvado para o jogo de amanhã [hoje], às 19h45, como previsto no calendário da Série A”.