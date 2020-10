Liverpool atropelado no Villa Park

Um par de horas depois de o Manchester United ser humilhado em casa pelo Tottenham de José Mourinho, a Premier League registou mais um resultado surpreendente. No jogo que encerrou a 4.ª jornada da liga inglesa, o Liverpool deslocou-se a Birmingham ainda invicto, mas saiu do Villa Park humilhado pelo Aston Villa: os “reds” foram goleados por 7-2.

Sem qualquer derrota nas três primeiras jornadas da Premier League, o Liverpool já tinha sido afastado da Taça da Liga inglesa a meio da semana pelo Arsenal e, neste domingo, caiu com estrondo no campeonato inglês.

Em Birmingham, o Aston Villa de Dean Smith chegou a meio da primeira parte a vencer por 2-0 com um bis de Ollie Watkins, mas um golo de Mohamed Salah parecia ser o princípio da recuperação dos “reds”.

Porém, ainda antes do intervalo, John McGinn fez o 3-1 e Watkins completou o hat-trick, colocando o marcador em 4-1.

Na segunda parte, o filme do jogo não mudou. Com um Liverpool com muita posse de bola, mas irreconhecível, o Aston Villa continuou a ser eficaz no ataque e marcou por mais três vezes, fixando os números finais numa surpreendente goleada de 7-2.