FC Porto oficializa reforço Toni Martinez

O FC Porto anunciou este domingo a contratação do avançado espanhol Toni Martinez. O jogador, de 23 anos assinou contrato válido por cinco temporadas.

Depois de se ter destacado ao serviço do Famalicão, por quem apontou dez golos na última temporada, os campeões nacionais asseguraram a sua passagem para o “dragão”, num acordo que irá prolongar-se até 30 de Junho de 2025.

Depois de ter sido formado nos espanhóis do Valência, Martinez seguiu para Inglaterra, onde alinhou ao serviço do West Ham, antes de regressar a Espanha pela porta do Valladolid. Seguiram-se o Rayo Majahonda e o Lugo, antes do atacante rumar ao Famalicão, no início da época passada.

Em declarações citadas pelas redes sociais do FC Porto, o reforço espanhol referiu já ter falado com o treinador Sérgio Conceição. “Espero devolver a confiança depositada em mim em campo. Sou um jogador que gosta de qualquer tipo de futebol e que se adapta a tudo. Mas principalmente sou um avançado que pensa sempre na baliza, em fazer golos e em tentar ajudar a equipa o máximo possível.”

Martinez elogiou ainda o FC Porto e os jogadores que o clube conseguiu lançar internacionalmente ao longo dos últimos anos. “Toda a gente quer saber do FC Porto porque é um clube por onde passaram os melhores jogadores do mundo. E não posso esquecer os que passaram pela minha Liga, a espanhola, como o Jackson Martínez ou o Falcao, jogadores que foram referências para mim quando era menino”, garantiu.

O espanhol será o terceiro reforço para o ataque portista, depois das chegadas do brasileiro Evanilson e do iraniano Mehdi Taremi.