As noites portuguesas do Curtas de Vila do Conde

Pela primeira vez, o Curtas Vila do Conde mostra a sua competição nacional fora dos confins do seu Teatro Municipal: os 17 filmes do concurso nobre do festival poderão ser vistos no Porto (Trindade), Faro (Auditório do IPDJ) e Lisboa (Ideal), bem como online através do site. Uma solução imposta pelas limitações exigidas pela covid-19, é certo, mas também uma oportunidade para fazer estes filmes — cuja exibição no circuito comercial é sempre intermitente — irem ao encontro de outros públicos e ter uma exposição muito mais alargada do que é habitual.

