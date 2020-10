Furacão destruiu porto nos Açores há um ano. Novo estará pronto em 2025 e será mais seguro

A primeira semana de Outubro de 2019 ficará gravada na memória dos florentinos. Na madrugada do dia dois, o mar arrasou a ilha mais a ocidente do arquipélago. O furacão Lorenzo deixou um rasto de destruição em todas as ilhas dos Açores – à excepção de Santa Maria, a mais oriental – provocando 255 ocorrências e obrigando ao realojamento de 53 pessoas. O porto das Lajes das Flores, principal porta de entrada por via marítima do grupo Ocidental (Flores e Corvo), ficou em ruínas.

