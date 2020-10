Capturados mais quatro migrantes que fugiram de quartel de Tavira

A GNR de Castro Marim deteve, este sábado, mais quatro migrantes que na quinta-feira fugiram de um quartel em Tavira. Depois de na sexta-feira terem sido detidos 12 dos 17 emigrantes que fugiram, falta apenas localizar um dos elementos do grupo de 28 pessoas que chegou no dia 16 à ilha Deserta, em Faro.

De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Faro, em declarações ao PÚBLICO, os quatro migrantes foram “identificados a deambular pela estrada” por uma patrulha da GNR de Castro Marim.

Os militares da GNR procederam então à “recaptura dos quatro fugitivos que serão reencaminhados para o quartel em Tavira” e ficarão à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Segundo a mesma fonte, “faltará apenas localizar um dos elementos do grupo” de 28 migrantes indocumentados que desembarcou na ilha Deserta e foi depois colocado, por ordem judicial, à guarda do SEF, a aguardar o afastamento de Portugal por entrada irregular no país.

Migrante detido na sexta-feira testou positivo à covid-19

Dos 17 detidos na sexta-feira, um deles “testou positivo covid-19”, confirmou a fonte da GNR. O caso já era conhecido das autoridades, depois dos testes de despistagem feitos no momento da detenção. Deste modo, as autoridades contaram com o apoio dos Bombeiros para que o processo de recaptura decorresse com segurança.

Pelo contacto que este migrante teve com os restantes elementos do grupo durante a fuga, serão feitos novos testes de despistagem.

MAI pediu abertura de inquérito

O grupo que em 16 de Setembro desembarcou sem documentos na ilha Deserta, em Faro, era composto por 28 migrantes: 24 homens, que foram instalados no quartel em Tavira, três mulheres, uma delas grávida, e um menor.

As três mulheres foram instaladas na Unidade Habitacional de Santo António, no Porto, enquanto o menor foi entregue ao Tribunal de Família e Menores de Faro.

O ministro da Administração Interna pediu na quinta-feira a abertura de um inquérito à fuga dos migrantes, para apurar “as circunstâncias da referida fuga e de eventuais responsabilidades disciplinares de elementos” do SEF e da PSP.

No mesmo dia, Eduardo Cabrita, disse que Portugal está a discutir com Marrocos, já em fase avançada, um programa de imigração legal, que espera concluir em breve.

Este foi o sexto de desembarque ilegal na costa algarvia envolvendo migrantes do Norte de África.

O anterior tinha acontecido em Julho, quando um grupo de 21 homens, alegadamente marroquinos, desembarcou na ilha do Farol, também no concelho de Faro