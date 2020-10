Antiga jornalista da RTP Manuela Melo escolhida para o Conselho Geral Independente

A antiga jornalista da RTP, programadora e até antiga vereadora da Câmara do Porto e deputada à Assembleia da República, Manuela Melo foi o nome escolhido para integrar o Conselho Geral Independente como cooptada pelos restantes membros, confirmou o PÚBLICO. O órgão que fiscaliza e superintende o serviço público de rádio e televisão está em processo de substituição de três dos seus membros, cujo mandato terminou no mês de Setembro.

Licenciada em Biologia, Manuela Melo foi um dos rostos mais carismáticos da RTP Porto, tendo sido jornalista na televisão pública entre 1973 e 2002. No entanto, quando que ainda pertencia aos quadros da RTP, chegou a suspender funções para assumir o cargo de vice-presidente da Câmara do Porto (entre 1999 e 2002), assim como o de vereadora com o pelouro da Cultura e Turismo (de 1990 a 2002) na mesma autarquia.

Depois de deixar formalmente a televisão pública há 18 anos, foi eleita deputada à Assembleia da República pelo PS, pelo distrito do Porto, por três vezes – 2002, 2005 e 2009.

O nome de Manuela Melo só será formalmente anunciado depois das audições dos dois novos membros do Conselho Geral Independente, Leonor Beleza e Alberto Arons de Carvalho, na próxima terça-feira, na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação. A comissão não tem qualquer poder na nomeação, mas trata-se de uma audição de carácter consultivo.

A escolha de Leonor Beleza como representante do Conselho de Opinião esteve envolvida em alguma polémica porque o seu nome foi apresentado quase em cima da votação, quando já havia um outro candidato, António Borga, cujo currículo já tinha sido analisado, e sobretudo porque não se conhece à presidente da Fundação Champalimaud qualquer ligação ou conhecimento profundo sobre a área dos media. Já o professor universitário Alberto Arons de Carvalho, antigo secretário de Estado da Comunicação Social de Guterres e ex-vice-presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), foi escolhido pelo Ministério da Cultura.

Depois da audição, a nova composição do CGI irá escolher entre os seus membros o futuro ou futura presidente, uma vez que António Feijó, actual presidente, é um dos membros que irá sair. Com Feijó, deixam também o CGI Simonetta Luz Afonso e Diogo Lucena.

Há dez dias, o Conselho Regulador da ERC deu parecer favorável às duas nomeações por considerar que não havia quaisquer obstáculos legais, nomeadamente incompatibilidades, às indigitações de Arons de Carvalho e Leonor Beleza.