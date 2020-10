Contra a vontade de Rui Rio, PSD já tem candidatos no terreno

As movimentações locais dos pré-candidatos estão a colidir com o calendário desenhado pela direcção nacional do PSD. Em Coimbra, Mangualde e Vila do Conde os nomes já são públicos, apesar de a escolha ter ainda de passar pelo crivo do líder do partido, Rui Rio, e da sua direcção, que só quer falar de autárquicas a partir de Janeiro de 2021.

