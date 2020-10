Sondagem: Marcelo com 65%, Ana Gomes em segundo lugar

Marcelo Rebelo de Sousa obteve 65% das intenções de voto na sondagem sobre as eleições para Presidente da República, previstas para Janeiro de 2021, feita pelo ICS/ISCTE para a SIC e o Expresso, com trabalho de campo da Metris, feito de 14 a 24 de Setembro e tendo um universo de 801 inquiridos.

Com esta indicação de voto, o actual Presidente da República seria reeleito à primeira volta. Em segundo lugar, com uma estimativa de 12% das indicações de voto, surge a militante do PS e ex-eurodeputada Ana Gomes. Em terceiro lugar, está o líder do Chega, André Ventura, com 8% das intenções de voto.

A seguir, em quarto lugar, aparece Marisa Matias, a do BE, com 7% das intenções de voto. Já João Ferreira, dirigente e eurodeputado do PCP, obtém 6% das intenções de voto e fica em quinto lugar na sondagem.

Refira-se que na análise de dados da sondagem, o ICS/ISCTE salienta que dos inquiridos que declararam ter intenção de votar PS em legislativas, 55% dizem que votarão em Marcelo Rebelo de Sousa e apenas 15% em Ana Gomes, sendo que 19% destes inquiridos respondem ainda não saber m quem votar nas presidenciais.

Quanto às legislativas, 37% dos inquiridos respondem ter intenção de votar no PS, uma percentagem próxima do resultado que os socialistas tiveram nas legislativas de 6 de Outubro de 2019: 36,3%. Também o PSD mantém as percentagens das legislativas. Então teve 27,8% dos votos, nesta sondagem obtém 27% das intenções de voto. Já o BE obtém 8% das indicações de voto dos inquiridos, o Chega fica nos 7%, a CDU tem 6% e o CDS 2% da manifestação de voto dos inquiridos na sondagem.