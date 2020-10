Social-democrata Amílcar Theias apoia Ana Gomes

O social-democrata Amílcar Theias apoia a candidatura presidencial de Ana Gomes. Theias foi ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente no Governo de Durão Barroso (2002/2004) e é director-geral honorário da União Europeia. O economista de 74 anos não terá qualquer cargo na estrutura da campanha da socialista, mas deverá participar em acções públicas.

Theias contraria assim a recomendação da direcção do seu partido que já decidiu dar apoio a uma eventual recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa.

O arranque da pré-campanha de Ana Gomes está marcado para 5 de Outubro, dia da Implantação da República, com um colóquio no Teatro da Trindade, em Lisboa, com início marcado para as 15h. Esta será a primeira sessão de um conjunto de actos públicos temáticos que se vão prolongar até ao final do ano sob o lema “olhar o futuro”.

No Teatro da Trindade e nas restantes sessões agendadas para este mês a temática em debate será “cuidar da República e do Estado de direito”.

O modelo destes colóquios vai ser, segundo fonte da candidatura, o de “privilegiar o debate da candidatura com pessoas de todas as idades e de diversos sectores profissionais”.

Ana Gomes estará no centro do palco acompanhada por um moderador e rodeada de oito pessoas, seleccionadas. Segundo a mesma fonte, a candidata fará uma pequena intervenção inicial e depois ouvirá e responderá às perguntas dos presentes, “em conversas que não estão combinadas”. Quem desejar assistir na plateia terá de se registar junto da candidatura.

Um dos seleccionados para estar no palco na primeira sessão é Pedro Limões, o jovem de 18 anos, natural de Fânzeres, Gondomar, que, quando Ana Gomes ainda estava a ponderar, lhe escreveu uma carta que a ajudou a decidir avançar.

A candidata socialista vai levar este tipo de sessões a todo o país, privilegiando localidades do interior. Neste sentido, o segundo colóquio, marcado para dia 10 deste mês, terá lugar em Campo Maior, distrito de Portalegre.

Ana Gomes apresentou a sua candidatura a Presidente da República no passado dia 10 de Setembro, afirmando-se como a “voz do socialismo democrático” e criticando o PS por não ter um candidato a uma eleição que considera muito importante e que o seu partido não se podia abster. Entretanto teve já o apoio dos partidos Livre e PAN.

Do PS têm vindo alguns apoios, mas também vozes críticas. Os socialistas decidem no próximo dia 24, se apoiam algum candidato, mas tudo indica que deixem essa opção para cada um dos militantes.