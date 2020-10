Estado vai devolver 200 milhões de euros de IVA aos consumidores

O Governo prevê reservar uma verba de 200 milhões de euros para devolver aos consumidores o IVA cobrado nos sectores da restauração, da hotelaria e da cultura, soube o PÚBLICO. O programa de devolução desta imposto fará parte do Orçamento do Estado para 2021 e foi apresentado pelo primeiro-ministro, António Costa, aos partidos e anunciado publicamente na cimeira do turismo organizada pela Confederação do Turismo de Portugal (CTP).

Continuar a ler