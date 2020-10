E o PCP “caiu fora”

O corte foi feito há um ano: nas legislativas de 2019, o PCP perdeu cerca de 115 mil votos e cinco deputados. O fraco resultado eleitoral pareceu dar razão àqueles que, dentro do partido, criticavam o apoio dos comunistas ao Governo PS e acusavam a direcção de fazer alianças espúrias. Aliás, o comité central, reunido a seguir às eleições, acusou “alguns ex-membros do partido” de, ao terem levado a cabo “um prolongado e sistemático dirigido contra” o PCP, terem ajudado à derrota eleitoral. Quatro anos de “geringonça” tiveram maus resultados para o PCP. Deve ter sido nesse dia – há um ano – que o comité central jurou que não se metia noutra.

O voto contra dos comunistas ao Orçamento Suplementar foi o primeiro episódio da nova série. O problema, agora, é semiótico: o PCP vai votar contra, embora vá até ao fim mostrar “que conta” e que foi sempre assim que agiu no passado “geringonço”. Mas é óbvio que o caderno de encargos enunciado por João Oliveira a meio da semana – com a proibição de despedimentos, nomeadamente, coisa que nem o próprio PCP conseguiu cumprir quando fechou empresas na sua órbita – não é passível de ser aceite pelo Governo. Aliás, ao contrário do que aconteceu nos tempos da “geringonça”, em que o PCP aceitou que o PS continuasse a cumprir os compromissos europeus, desta vez João Oliveira exigiu do Governo “uma resposta com opções políticas claras e decididas, em função das soluções que verdadeiramente dão resposta aos problemas nacionais e não em função de critérios que são impostos ao país a partir da União Europeia e dos interesses dos grupos económicos”. João Oliveira esforçou-se por dizer que “foram sempre esses os critérios do PCP” nos últimos quatro anos, mas não é verdade: o PCP viabilizou Orçamentos que tinham medidas “em função de critérios impostos a partir da União Europeia”. Aliás, nos acordos da “geringonça”, o PCP aceitou que o Governo cumprisse os “critérios”.

Com o PCP a “cair fora” e – com uma crise à porta – os comunistas a decidirem ficar do lado da contestação, a posição do Bloco de Esquerda fica mais difícil. É provável que as negociações entre Governo e bloquistas acabem num bom porto, mas, neste momento, não se está a ver como. A recusa do Bloco da solução do PS para o Novo Banco (“vai ao défice”) não mereceu palavras simpáticas dos socialistas.

O PCP, esse tem já as “mãos livres”, embora todo o tempo livre dos comunistas seja agora passado em esforço semiótico: explicar que não mudou nada em relação à primeira legislatura. O que não é verdade. Mudou tudo e o PCP voltou à casa de partida: recusar acordos com a “burguesia”. As eleições presidenciais serão o teste deste novo posicionamento.