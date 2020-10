Mais perto, só estando lá: eis as melhores imagens do Close-up Photographer of the Year

Foram mais de 6500 fotografias, vindas de 52 países, a concurso na edição de 2020 do Close-up Photographer of the Year. O prémio, criado em 2018 pelos fotojornalistas Tracy e Dan Calder, quer desafiar fotógrafos a "desacelerar, apreciar a sua arte e fazer conexões duradouras com o mundo que os rodeia", através do close-up, macro e microfotografia.

Este ano, foi o francês Galice Hoarau, professor de ecologia marinha molecular e fotógrafo, que arrecadou o prémio de 2500 libras e a taça Cupoty com a fotografia de um leptocéfalo (a larva plana e transparente da enguia), captada em Lembeh, na Indonésia, durante uma sessão de blackwater dive. "Enfretar a escuridão com uma lanterna pode ser stressante da primeira vez que o fazes, mas rapidamente se torna fascinante", disse o fotógrafo, citado num comunicado enviado pelo concurso ao P3. "Depois do pôr do Sol, pequenos animais pelágicos (como esta larva) sobem até perto da superfície para se alimentarem do plâncton que o Sol fez crescer. Ao nascer do sol, descem até às profundezas e permanecem lá durante o dia, para escapar aos predadores", acrescenta.

Nesta fotogaleria encontramos as três vencedoras de cada uma das categorias a concurso: animais, insectos, plantas e fungos, paisagens íntimas, mundo humano, micro e jovem. Desde um sapo à espreita a uma flor que se assemelha a uma bailarina, há muitas imagens surpreendentes para ver. Mais perto, só mesmo se estivéssemos lá.