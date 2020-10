E um site transparente sobre os fundos europeus?

Nunca conversei com um político que não se queixasse da burocracia do Estado. Pode ser um presidente da câmara ou até um primeiro-ministro – todos lamentam em off a dificuldade que é fazer mexer a máquina pública, e como essa é a principal razão para o poder executivo não ser mais eficiente e produtivo. Não penso que sejam queixas falsas ou desculpas de mau pagador. O peso da burocracia é enorme, de facto, e por isso percebo – sem ironia – a preocupação do Governo em aliviar determinado tipo de procedimentos, de forma a tornar mais ágil a execução dos próximos fundos europeus.

