Engenharia em Portugal

O bastonário da Ordem dos Engenheiros é eleito para acautelar e promover os interesses dos engenheiros, e a dignidade remuneratória deverá estar à cabeça desses interesses. Na Engenharia Civil esta dignidade atingiu níveis tão baixos que a classe deveria sentir vergonha. O principal motivo para esta situação está no processo de adjudicação de projectos e obras, quase sempre determinadas pelos preços mais baixos, e que acabam frequentemente em litigância, má execução, anulação de contratos, insegurança, tudo à revelia das exigências europeias relativas ao bom uso do dinheiro público.

O Estado, que insiste em fazê-lo, apesar de conhecer as consequências na qualidade do produto que recebe, tem especial responsabilidade por marcar um padrão de mediocridade na forma de gerir os nossos impostos. Em Portugal, nos últimos dez anos, mais de 80% das importantes obras públicas foram adjudicadas ao concorrente que apresentou o preço mais baixo, sendo que a quase totalidade dessas adjudicações envolviam empresas de países europeus, onde as empresas portuguesas não têm qualquer hipótese, sequer, de participar em concursos.

É sabido que estas empresas, acabam depois por ir ao mercado, pagando salários vergonhosos aos engenheiros e que a generalidades destas obras públicas cedo entram em litigância com o Estado português. Neste esquema, grande parte do dinheiro europeu e dos nossos impostos acaba por sair do país, em pouco ou nada contribuindo para a nossa economia, antes indo favorecer a de outros. Estes são os graves entraves a melhores remunerações dos engenheiros portugueses e a eles a Ordem dos Engenheiros deveria atender em primeira linha.

A nossa engenharia tem todas as competências, capacidades e futuro para desenvolver os maiores projectos em qualquer parte do mundo, e disso dão provas diariamente. Este ano acorreram e entraram nos cursos de Engenharia Civil um enorme número de jovens com as melhores classificações. Por exemplo, na Universidade do Porto, 50% das classificações foram superiores a 15 valores.

António Campos e Matos, Porto

Quino

Há quem tenha vivido questionando a sociedade, a política e a família. Joaquim Salvador Lavado Téjon deu vida e alma a Mafalda, a fantástica personagem feminina de banda desenhada. Os títulos dos seus livros são indicadores de intervenção social. A Paz Segundo Mafalda, Os Pais a Contas com Mafalda e A Política Segundo Mafalda deviam fazer parte do Plano Nacional de Leitura. “A importância do indicador é impressionante. Um patrão aponta o indicador… e três mil operários vão para a rua. Este deve ser o indicador do desemprego, de que tanto se fala”, assim escreveu Quino, em As Crises, segundo Mafalda.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

PÚBLICO Errou

O título da notícia “Galinha compra mais 10,5% da Global Media”, publicada na edição de ontem, não está correcto. Como se lê nesse texto, Marco Galinha comprou sim os primeiros 10,5% do grupo de media que detém o Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF. Ao visado, as nossas desculpas.