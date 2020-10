A Quinta de Soalheiro quer levar o território ao peito

Venâncio lança a frase, que soa a adágio. “Uma pedra que caia no Peso tem influência em Novaz.” “No caudal do rio”, completa António, também sentado numa pilha desorganizada de seixos na margem portuguesa do rio Minho. Cai uma pedra à água e “começa a dar lampreia”. É assim. “E nunca mais aquela pedra vai ao sítio”. A curva do rio tem influência na quantidade de lampreias que caem nas pesqueiras, engenhosas armadilhas para lampreias, habilidosos sistemas de muros construídos a partir das margens — as evidências reunidas para a classificação luso-galaica deste património apontam para a sua existência já entre os séculos VII e IX. Sobreviveram a muito. Sobreviveram ao progresso e à sucessão de barragens que sugaram o rio e os seus afluentes. O Minho “já não é nada do que era”. Foram-se “os salmões de quinze, dezasseis quilos”, os carros de bois a carregar peixe e a gente a vender nas aldeias. “A água quando passa por aqui já deu fortunas. Não imagina o que era isto, homem!” Ficou o Minho.

