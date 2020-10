Famalicão: no Ferrugem, é devagar, devagarinho, que se soltam os melhores sucos e sabores

À cozinha de autor que pratica no restaurante Ferrugem, em Famalicão, Renato Cunha faz questão de juntar sempre a ideia de recriação, da aplicação do conhecimento técnico como forma de potenciar a qualidade dos produtos e os ensinamentos do receituário tradicional. A essência está no fogo, na extracção e apuramento culinário que resulta das longas cozeduras, o que em ambiente de cozinha se alcança hoje de forma cuidada e aprimorada com modernas técnicas e utensílios.

Continuar a ler