EasyCamp: Estacione e faça de conta que a quinta é sua

Uma quinta de sonho para acordar na sua caravana. Assim se apresenta a EasyCamp, uma rede de agro-turismo que nos dá a oportunidade de conhecermos espaços rurais de Portugal e de aí pernoitarmos a convite do produtor em troca da aquisição de produtos da sua propriedade. Na prática, as garrafas de vinho, o queijo da serra (e uma árvore autóctone), as tisanas e o sal de vinho que comprámos são apenas pretextos para visitar as quintas e mergulhar nas técnicas e tradições, para andar numa Bedford de 1975, aprender a fazer queijo, assistir ao nascimento de duas ovelhas, colher figos ao pequeno-almoço e dormir na areia que alimenta vinhas. As paisagens, as experiências, as pessoas — que nos recebem como se fôssemos da família —, os cheiros, o nascer e o pôr do Sol ficam por conta da casa.

