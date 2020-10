Livro A imagem de Portugal lançado no Porto

A Imagem de Portugal foi o tema da quinta Tertúlia dos Carrancas, um ciclo de conversas promovido pelo Círculo José Figueiredo - Grupo de Amigos do Museu Nacional Soares dos Reis. E se de uma boa discussão surgem as ideias, neste caso elas ficam fixadas em livro, numa parceria com o PÚBLICO.

O relator deste livro foi mais uma vez o ex-governante Luís Valente de Oliveira, que reúne em mais este volume da colecção, o resultado de uma tertúlia, no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, em que participam personalidades de diferentes áreas, como o ensaísta Bernardo Pinto de Almeida, o gestor José Manuel Dias da Fonseca, o historiador Luís Miguel Duarte, o ex- presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, Manuel Novaes Cabral ou o director da Casa da Música, António Jorge Pacheco.

Nesta quinta tertúlia tentou perceber-se como “os outros nos vêem com o fito de se associar uma imagem de qualidade e de rigor ao que fazemos para poder beneficiar de uma valorização sistemática daquilo que oferecemos ao mercado”, segundo a introdução do livro. Recordar, através de diferentes abordagens que “construir uma imagem consistente demora tempo e tem de integrar numerosas perspectivas; não chega fixarmo-nos num dado produto ou num só sector”.

A Tertúlia dos Carrancas já abordou temas como “Interesses Permanentes dos Portugueses”, “O Papel dos Museus”, “A Gestão das Terras Florestais” e a “Valorização dos Recursos Marinhos”. Persegue o fito genérico de colmatar um défice de analise e discussão dos problemas com que a Sociedade Portuguesa se debate e entendemos que elas não devem ser um exclusivo dos partidos políticos mas, antes, uma obrigação das instituições ou dos grupos que tenham capacidade de convocatória para promover trocas de impressões e de opiniões que iluminem algumas áreas que respeitam, quer a potencialidades que se impõe mobilizar, quer a dificuldades que urge ultrapassar.

A colecção está disponível na loja do PÚBLICO

- A Imagem de Portugal – lançado agora

- Os interesses permanentes dos Portugueses – lançado em 2017

- O papel dos Museus – lançado em 2018

- A Gestão das Terras Florestais – lançado em 2018

- A Valorização dos Recursos Marinhos – lançado em 2019