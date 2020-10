Este é também o torneio de Daniel Altmaier

O elevado nível de ténis e a excelente condição física dos tenistas fora do top 100 têm contribuído para algumas surpresas em Roland Garros. As condições lentas do jogo, provocadas pelo frio, humidade e bolas pesadas, têm também ajudado a nivelar os encontros e têm sido vários os nomes a saírem do anonimato do circuito secundário para as rondas mais adiantadas do torneio francês. Daniel Altmaier, de 22 anos, foi o último a destacar-se, ao eliminar um top 10, Matteo Berrettini, a caminho dos oitavos-de-final. Altmaier, 186.º na hierarquia mundial, junta-se a Sebastien Korda (213.º) e Hugo Gaston (239.º) como os rostos mais inesperados na segunda semana do torneio.

Muito confiante depois de passar o qualifying, Altmaier ainda não perdeu qualquer set no quadro principal e impôs a Berrettini (8.º), uma derrota por 6-2, 7-6 (7/5) e 6-4. Pelo meio, ficou a qualidade da sua esquerda a uma mão e uma mentalidade forte, pontuada por vários “Allez” e dedo indicador apontado à têmpora direta, que denunciam o seu jogador de referência. “Sim, há muitos anos que o meu ídolo é o Stan Wawrinka. Ele sempre teve esta mentalidade, esta vontade de ganhar. Admiro-o, admiro a forma como joga”, admitiu o alemão.

Quarto-finalista no ATP 250 de Antalya, em 2017, Altmaier poderia estar já melhor classificado no ranking, não fosse uma lesão no ombro contraída nesse torneio e, já recuperado, uma queda no court em que deslocou a anca, que o forçou a estar fora do circuito durante quase toda a época de 2018. Fora do top 600, o alemão teve de começar novamente por baixo, futures (quatro títulos ITF em 2019) e challengers (21 encontros ganhos este ano), mas foi gradualmente progredindo e, na semana passada, a estreia no quadro principal de um Grand Slam, coincidiu com a entrada no top 200.

Nos “oitavos”, Altmaier terá pela frente Pablo Carreño Busta (18.º) que soube trazer de Nova Iorque a confiança e a agressividade com que chegou às meias-finais do US Open para vencer o seu amigo Roberto Bautista Agut (10.º), ao fim de três horas e meia intensas: 6-4, 6-3, 5-7 e 6-4.

Sem problemas, Novak Djokovic garantiu a 11.ª presença nos oitavos-de-final pelo 11.º ano consecutivo – igualando Rafael Nadal e Roger Federer – ao vencer o colombiano repescado do qualifying, Daniel Elahi Galan (153.º), por 6-0, 6-3 e 6-2. Segue-se Karen Khachanov (16.º).

Os restantes oitavo-finalistas, venceram sem ceder qualquer set ditando os próximos duelos: Stefanos Tsitsipas (6.º)-Grigor Dimitrov (20-º) e Andrey Rublev (12.º)-Marton Fucsovics (63.º).

No torneio feminino, Ons Jabeur (12.ª) tornou-se na primeira árabe a atingir os oitavos-de-final de Roland Garros, ao eliminar Aryna Sabalenka (35.ª), por 7-6 (9/7), 2-6 e 6-3. A tunisina vai agora defrontar Danielle Collins (57.ª) que eliminou, por 7-5, 2-6 e 6-4, a campeã de 2016, Garbiñe Muguruza (15.ª), que chegou a ter pontos para 4-0 no set decisivo.

Sofia Kenin (6.ª) e Petra Kvitova (11.ª) também estão nos “oitavos”.