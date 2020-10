Sp. Braga encontrou-se com os golos em Tondela

Tudo o que o Sp. Braga não tinha conseguido na jornada anterior, conseguiu neste sábado. No terceiro jogo do campeonato, os minhotos abriram a torneira dos golos e golearam um Tondela (0-4) que fechou a primeira parte provavelmente a pedir que o jogo acabasse por ali.

Praticamente só deu Sp. Braga no primeiro tempo. E como que para provar que, nas rondas anteriores, o problema foi essencialmente de eficácia na finalização, os visitantes fizeram três golos em menos de 10 minutos e arrumaram com o jogo. Aos 22’, Bruno Viana emendou ao segundo poste após um canto, aos 26’, Galeno disparou de fora da área, aos 29’, Ricardo Horta concluiu no centro da área e, aos 43’, Galeno bisou, de cabeça.

A segunda parte tornou-se, por isso, numa mera formalidade. Apesar de um par de aproximações perigosas do Tondela, que aos 67’ e aos 69’ esteve perto de reduzir, o vencedor da partida estava encontrado. E nem uma grande penalidade em tempo de compensação permitiu aos anfitriões reduzirem: Matheus travou o remate de Salvador Agra.

Já o Sp. Braga, que ainda ameaçou ampliar o resultado por David Carmo, aproveitou para lançar os jovens Francisco Moura e Rodrigo Gomes e para assegurar os primeiros pontos na Liga 2020-21, deixando os beirões na companhia do Farense e do Paços na zona de despromoção.