Jorge Jesus confirma dupla Otamendi-Jardel frente ao Farense

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, revelou neste sábado que Otamendi e Jardel formarão a dupla de centrais da equipa frente ao Farense, em jogo da 3.ª jornada da I Liga. Isto depois de confirmada a ausência de Jan Vertonghen, por lesão.

“Vertonghen não vai a jogo. Teve uma lesão complicada num osso da face e vai estar fora do jogo e penso que não vai ter condições para ir à selecção da Bélgica. Quanto ao Nico Otamendi, vai jogar. É um jogador que ainda não conhece as nossas ideias e rotinas, mas que conhece o jogo. Tem muita experiência, vem de uma equipa onde jogou ao mais alto nível, não direi que está bem fisicamente porque não está. Só irá estar se jogar”, assinalou.

O treinador do Benfica explicou as razões que o levam a colocar Jardel ao lado de Otamendi, em detrimento do jovem Ferro. “Jardel trabalhou comigo vários anos e sabe quais são as minhas ideias defensivas. Não sou o mesmo treinador de quando estive no Benfica, mas há coisas em que mantenho as mesmas ideias. Jardel, Samaris, André [Almeida] e Pizzi já trabalharam comigo e sabem as minhas ideias. Por isso, não é Otamendi-Ferro, mas Otamendi-Jardel. Penso que Jardel pode ajudar mais o Otamendi em relação às ideias que tenho”, referiu.

A ausência de Ferro no “onze” benfiquista na recepção ao Farense não significa, porém, que o treinador não conta com o defesa. Antes pelo contrário, vincou, considerando que se trata de um jogador que pode melhorar vários aspectos.

“Claro que conto com o Ferro, não é um jogador para sair. É um jovem jogador que teve dois anos diferentes do seu rendimento, tal como a equipa. Acho que cobraram muito em cima do jogador. O problema não foi do Ferro, mas de toda a equipa. Está a tentar beber as nossas ideias. Ele tem as suas características: não é um jogador muito rápido e estamos a tentar melhorar um pouco essa característica dele e queremos que seja um jogador mais confiante”, explicou.

Jorge Jesus disse também que Rúben Semedo, defesa do Olympiacos, é um jogador que gostaria de ter no plantel e que esse também é um desejo do central português. “Rúben Semedo era prioridade do Benfica. Primeiro porque é português, segundo já trabalhou comigo um ano e, depois, tem qualidade. Tenho visto os jogos do Olympiacos e está mais jogador, está na selecção e não tenho dúvida de que, mais ano menos ano, vai formar com o Rúben [Dias] a dupla da selecção. Esperança em tê-lo? Não tenho muita, porque o Olympiacos percebeu que o Benfica estava muito interessado no jogador e pôs muitas fichas ao mesmo tempo na mesa. O Benfica não tem fichas para o que eles querem. O jogador quer vir para Portugal, para o Benfica e trabalhar comigo. Agora não sei se vai conseguir”, detalhou.

Em relação ao encontro de domingo no Estádio da Luz, com o Farense, o treinador espera um jogo semelhante aos que realizou com o Moreirense e Famalicão nas jornadas anteriores. “O Farense vai querer ser defensivamente organizado e vai querer surpreender-nos em bolas paradas ou contragolpe. Estes são os momentos que podem ter mais importância e podem ter essa objectividade para o Farense. Nós vamos ser uma equipa que vai passar a maior parte do tempo em ataque posicional, em pressing constante, tentando fazer o que é o nosso ADN”.

Questionado sobre o sorteio da Liga Europa, em que que o Benfica ficou no Grupo D com o Rangers (Escócia), Standard Liège (Bélgica) e Lech Poznan (Polónia), o técnico frisou o objectivo de passar à fase seguinte e subir no ranking da UEFA.

“Não direi se o grupo é fraco ou forte, foi o que nos calhou. O objectivo não é só ser apurado, é fazer pontos no ranking para ver se o Benfica, que quando saí estava em 5.º ou 6.º e agora não sei se está em 20.º ou 30.º, consegue no espaço de dois anos entrar nos 10 primeiros”, vincou.