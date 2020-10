FC Porto derrotado em casa pelo Marítimo

Dois golos do avançado brasileiro Rodrigo Pinho e um do defesa guineense Nanú ditaram neste sábado a primeira derrota do FC Porto na I Liga 2020-21. Após vencer nas duas primeiras jornadas, os “dragões” realizaram uma exibição desinspirada e deixaram-se surpreender pelo Marítimo (2-3), que somou os três pontos na casa do campeão nacional.

No Estádio do Dragão, o Marítimo surpreendeu com uma atitude positiva e marcou primeiro, aos 24’, com um grande golo de Rodrigo Pinho. O FC Porto, no entanto, ainda conseguiu empatar antes do intervalo, por Pepe.

Na segunda parte, os madeirenses voltaram a entrar melhor e, novamente com um golo de Rodrigo Pinho, colocaram-se de novo a vencer.

Com dificuldades para construir jogadas de perigo, os “dragões” podiam ter restabelecido a igualdade perto do minuto 90, mas Alex Telles desperdiçou uma grande penalidade e, já em período de descontos, o defesa guineense Nanú, com um remate potente, fez o 1-3.

Com menos de cinco minutos para jogar, o FC Porto ainda conseguiu reagir, com um golo de Otávio, mas não evitou a primeira derrota no campeonato.