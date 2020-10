Eintracht Frankfurt e Leipzig na liderança da liga alemã

Depois de receber e vencer o Hoffenheim, por 2-1, o Eintracht Frankfurt, com o português André Silva a titular no ataque, chegou ao primeiro lugar do campeonato alemão de futebol, em igualdade pontual com o Lepzig.

Após ter começado a perder, a equipa da casa acabou por dar a volta ao resultado no segundo tempo, com o ex-sportinguista Bas Dost, assistido por André Silva, a apontar o golo do triunfo, aos 71’.

Já o Leipzig, goleou em casa o Schalke 04, por 4-0.

Também a jogar no seu recinto, o Borussia Dortmund, onde também o internacional português Raphael Guerreiro foi titular, bateu categoricamente o Friburgo, por 4-0.

Outros resultados: Colónia-Borussia Mönchengladbach, 1-3; Estugarda-Bayer Leverkusen, 1-1; Werder Bremen- Arminia Bielefeld, 1-0.