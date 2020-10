Atlético de Félix e Suárez volta a escorregar em Espanha

A jogar em casa e sem um único remate enquadrado com a baliza do Villarreal, o Atlético de Madrid desiludiu os seus adeptos, com um empate a zero na liga espanhola.

A equipa de Madrid, com o português João Félix e o uruguaio Luis Suárez no ataque titular – seriam ambos substituídos no segundo tempo – voltou a desperdiçar dois pontos, como já o havia feito na ronda anterior na casa do modesto Huesca, onde também empatou sem golos.

O Atlético soma agora cinco pontos, ao final de três jornadas.