Alberto Contador: “Este é um Giro especialmente aberto”

Arranca neste sábado a edição 103 da Volta a Itália, a segunda “grande volta” do ano, depois do Tour vencido pelo fenómeno Tadej Pogacar, já figura de proa do ciclismo mundial e do desporto esloveno.

A corrida traz, como é habitual, uma forte carga montanhosa - sobretudo na última semana -, mas, para esta edição 2020, os cerca de 65 quilómetros de contra-relógio, divididos por três etapas, deverão ter um papel essencial na luta pelo triunfo (candidatos à vitória como Simon Yates e Jakob Fuglsang terão de fazer diferença nas montanhas, para compensarem as perdas no “crono").

Este Giro traz ainda a particularidade de marcar a primeira presença do jovem português João Almeida em “grandes voltas”.

O ciclista das Caldas da Rainha, em ano de estreia no World Tour, fará parte de uma Quick-Step focada no italiano Fausto Masnada, mas não é de excluir que a equipa belga até dê alguma liberdade a Almeida para lutar por etapas.

Rúben Guerreiro é o outro português a alinhar neste Giro, ao serviço da Education First, não sendo surpreendente que venha a ter “corda para esticar” em algumas etapas.

Alberto Contador, que venceu sete “grandes voltas” na carreira de ciclista, fez a antevisão deste Giro ao PÚBLICO e ao Eurosport, apontando Simon Yates, Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali, Miguel Ángel López e Geraint Thomas como principais favoritos ao triunfo.

O ex-ciclista espanhol crê ainda que o contra-relógio possa influir no desfecho da corrida, mas não tanto como as montanhas.

Quem são os favoritos ao triunfo no Giro?

É difícil de responder. Esta edição é diferente, pelo calendário louco que vivemos. Ainda assim, há candidatos fortes como Simon Yates, Jakob Fuglsang ou Vincenzo Nibali. Também há Miguel Ángel López, recuperado do Tour, e Geraint Thomas.

Que ciclistas podem surpreender?

Aleksandr Vlasov, da Astana, pode fazer grandes coisas depois do terceiro lugar na Lombardia. E penso que muitos ciclistas poderão surpreender, porque é um Giro especialmente aberto, num calendário verdadeiramente louco.

Acredita que a qualidade já mostrada por Giulio Ciccone poderá levar a uma mudança na liderança da Trek ou Nibali, aos 35 anos, ainda deve ser o líder incontestável?

Pela experiência e resultados, Nibali deverá continuar o líder. E acredito que isto beneficiará Ciccone, porque pode competir com menos pressão e continuar a crescer. Nibali dá mais garantias para lutar pela classificação geral e sabe o que é preciso para ganhar.

Este Giro tem cerca de 65 quilómetros de contra-relógio. Este é um facto que pode prejudicar Yates, que no Tirreno Adriático perdeu cerca de 20 segundos para Thomas em apenas dez quilómetros de “crono"?

É verdade que há muitos quilómetros de contra-relógio e isso influenciará a corrida, mas o que define o Giro é a montanha e é aí que se verá quem vai ganhar.

O Giro deste ano tem, tal como o Tour, montanha no início da prova. É atractivo para os fãs, mas e para os ciclistas?

Também é bom para os ciclistas, porque previne quedas dos principais favoritos nas primeiras etapas da corrida.

Com os plantéis presentes é difícil de prever que alguma equipa domine totalmente a corrida, nem mesmo a Ineos ou a Jumbo. Pode este Giro tornar-se mais “individual” do que o Tour?

Não acredito que mude muito. É verdade que, se as equipas surgem menos poderosas, a possibilidade de performances individuais aumenta e poderemos ver grandes momentos, mas não creio que vejamos muitas diferenças.

Não levando nenhum líder claro para a classificação geral, qual será o objectivo da Movistar?

É uma equipa que vai ver como é que os ciclistas estão a competir, focando-se, acima de tudo, em vitórias em etapas.

Peter Sagan correrá o primeiro Giro. Consegue prever como é que ele surgirá, depois de um Tour sem triunfos?

É verdade que ele deve estar devastado depois de um Tour muito difícil, mas terá muita motivação para fazer grandes coisas no Giro.