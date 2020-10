Elvira Fortunato: “Materiais da electrónica transparente são usados hoje em indústrias multimilionárias”

No final de Setembro, Elvira Fortunato foi distinguida com o Prémio Impacto Horizonte 2020 pelo projecto Invisible, que já tinha recebido uma bolsa do Conselho Europeu de Investigação em 2008. Através desse projecto, acabou por contribuir para a criação de uma nova área tecnológica – a electrónica transparente e a utilização de materiais sustentáveis –, que permitiu produzir (entre outras aplicações) o primeiro ecrã do mundo totalmente transparente.

