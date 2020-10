Jovem de 16 anos morre na estação de comboios da Amadora depois de ataque com faca

Um jovem de 16 anos morreu na noite desta quinta-feira, 1 de Outubro, no interior da estação de comboios da Amadora, no distrito de Lisboa, após ter sido esfaqueado na zona do peito, disse à agência Lusa a PSP.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), quando os meios de socorro chegaram o jovem encontrava-se inanimado no chão, sendo o óbito declarado no local.

O Cometlis adiantou ainda que, segundo testemunhas, houve uma desordem entre grupos que levou à agressão à vítima com recurso a uma arma branca. Segundo a PSP, não há mais vítimas a registar.

O alerta para a ocorrência foi dado à PSP pelas 20h, estando agora o caso sob a investigação da Polícia Judiciária (PJ).