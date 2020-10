Depressão Alex traz chuva e vento forte ao continente esta sexta-feira

Doze distritos de Portugal continental estão esta sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte, na sequência da passagem da depressão Alex, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

​De acordo com o IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria e Lisboa vão estar sob aviso amarelo até às 18h devido à previsão de vento forte, que podem atingir os 90/110 quilómetros por hora nas terras altas.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a cinco metros, até às 6h de sábado. O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

“A depressão Alex vai passar no Golfo da Biscaia e vai para França. Em Portugal continental, estamos a prever a ocorrência de chuva, por vezes forte, vento com rajadas fortes e agitação marítima forte a norte do Cabo Raso no dia 2 [sexta-feira]”, disse à Lusa a meteorologista do IPMA Ângela Lourenço.

Ao longo desta sexta-feira, “uma superfície frontal fria vai atravessar o território e a chuva poderá ser com alguma intensidade nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu e Guarda”, destacou Ângela Lourenço. É ainda esperada “uma descida de temperatura, em especial da máxima, que irá variar entre 13ºC e 18ºC nas regiões a norte do vale do Tejo e entre 18ºC e 25ºC a sul”.

Autoridade Marítima recomenda afastamento das zonas costeiras

O aviso de agitação marítima levou a Autoridade Marítima Nacional a pedir à população para evitar os passeios junto à orla costeira, nas arribas e nas praias, assim como a pesca lúdica, na sequência da passagem da depressão Alex.

Em comunicado divulgado na quinta-feira, a Autoridade Marítima Nacional explicou que a agitação marítima decorrente da depressão poderá criar ondas de seis metros, cuja duração poderá ser “entre os dez e os 12 segundos”. O vento poderá “registar velocidades superiores a 60 quilómetros por hora e rajadas acima de 85 quilómetros por hora”.

Por isso, a Autoridade Marítima Nacional recomenda, sobretudo nas regiões costeiras no Norte e Centro do país, que se evite passeios “junto à orla costeira, nas arribas e nas praias, bem como a prática de actividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima”.

Protecção Civil registou já 60 ocorrências sobretudo na região de Viseu

A Protecção Civil registou 60 ocorrências, incluindo 42 quedas de árvores, devido ao mau tempo que se faz sentir desde a noite de quinta-feira, que está a afectar sobretudo o Norte e centro de Portugal continental.

Fonte da Autoridade Nacional de Protecção Civil explicou que o distrito de Viseu tem sido o mais afectado pelo mau tempo e avisou que o estado de alerta especial pela passagem da depressão Alex vai manter-se em vigor até às 20h.

“Os distritos mais afectados foram os do Norte e Centro, em particular os da faixa litoral e o Distrito de Viseu, que foi aquele que registou o maior número de ocorrências associadas ao vento forte que se faz sentir na região”, disse à Lusa aquela fonte. Durante a noite foi registado um total de 60 ocorrências: 42 quedas de árvores, 12 ocorrências associadas a limpeza da via, quatro a quedas de estruturas e dois aluimentos.