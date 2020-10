Covid-19: mais seis mortes e 888 novos casos. Há mais de dois meses que não havia tantos recuperados

Há mais de dois meses que não eram registados tantos casos recuperados de covid-19 em 24 horas. De acordo com o boletim desta sexta-feira da Direcção-Geral da Saúde (DGS), foram registados 422 casos recuperados nas últimas 24 horas, valor que só é ultrapassado se recuarmos até 15 de Julho, quando foram registados 560 casos de recuperação. No total, existem agora 49.359 pessoas consideradas recuperadas.

Os números desta sexta-feira da DGS revelam também que a covid-19 fez seis mortes em Portugal desde quinta-feira, uma subida percentual de 0,3%. No total, a doença causada pelo novo coronavírus já fez 1983 vítimas mortais. Há também mais 888 novos casos, um aumento de 1,2% e que eleva para 77.284 o número total de casos identificados desde o início da pandemia.

Quando ao número de pessoas internadas nas últimas 24 horas não há mudanças a registar nas últimas 24 horas: existem agora 682 doentes internados, 107 em unidades de cuidados intensivos.

Há 45.613​ pessoas a serem acompanhadas pelas autoridades de saúde, mais 429 do que no dia anterior. Além disso, há agora 25.942 casos activos de infecção, mais 460 do que nesta quinta-feira — valor obtido depois de subtraído o número de recuperados e de óbitos ao total de infecções. Este indicador tem estado a subir consecutivamente nas últimas semanas.

Grande parte das novas infecções desta sexta-feira dizem respeito a duas zonas do país: 42,9% (ou 381 novos casos) foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, onde também ocorreram cinco das seis mortes, e 40,8% à região Norte, que também contabiliza uma vítima mortal nas últimas 24 horas.

Na distribuição dos casos por região, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem o maior número acumulado de casos no país – ao todo, são 39.488 os registos de infecção e 775 mortes por covid-19. O Norte tem 27.732 casos e 888 mortes — é a região com o maior número de vítimas mortais. Já no Centro foram registados 82 novos casos, num total de 6294 infecções e 263 mortes. O Alentejo totaliza 1512 casos (dois novos) e 23 mortes. No Algarve há 1743 casos de infecção (50 nas últimas 24 horas) e 19 óbitos.

A Madeira totaliza 235 casos de infecção (cinco novos) e zero mortes. Já os Açores registam 280 casos (mais cinco) e 15 mortes desde o início da pandemia.

Na segunda-feira, depois da actualização do número de infecções por concelho, ficou a saber-se que, à semelhança do que se verificou na semana passada, Lisboa foi o concelho que registou o maior número de novos casos, com 467 na última semana – mais 19 do que a contagem semanal anterior – para um total de 6517.

Na lista dos concelhos com maior número de novas infecções seguem-se Sintra com mais 467 casos (total de 5441), Loures (mais 179, total de 3092), Cascais com mais 156 (2036 no total) e Guimarães, o concelho com mais novas infecções detectadas a norte, com 142 para um total de 1302. Amadora (124 novos casos, total de 3038), Vila Nova de Gaia (121, 2275 no total), Oeiras (122, total de 1725), Odivelas (mais 117, 2209 acumulados) e Almada (97, total de 1250) fecham a lista dos dez concelhos com registo de mais novos casos na última semana.

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 990 são mulheres e 993 homens. As seis mortes registadas nas últimas 24 horas são referentes a dois homens e duas mulheres acima dos 80 anos e a duas pessoas entre os 70 e os 79 anos (um homem e um mulher). Já no indicador dos casos confirmados, verifica-se que há mais casos registados em mulheres (42.224) do que em homens (35.060).

A covid-19 é mais mortal na faixa etária acima dos 70 anos: a doença matou 1721 pessoas com estas idades, o que representa 86,7% de todas as mortes registadas em todas as faixas etárias.