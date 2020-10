Alunos de escolas com contrato de associação ainda não têm livros

Quase três semanas depois do arranque das aulas, os alunos de várias escolas com contrato de associação com o Ministério da Educação ainda não tiveram acesso aos vouchers para levantarem os respectivos manuais escolares gratuitos. A situação manifesta-se em vários pontos do país e algumas papelarias que trabalham com a tutela nesta matéria têm a indicação de que os vouchers só deverão estar disponíveis em meados de Outubro. O Ministério da Educação asseverou ao PÚBLICO que, actualmente, são apenas três escolas nesta situação. A associação representativa do sector garante que, até há poucos dias, eram bastantes mais.

