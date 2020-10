Os 12 anúncios do Governo em menos de 24 horas para convencer a esquerda

Há avanços, não há avanços. A pouco mais de uma semana da entrega no Parlamento o Orçamento do Estado (OE) para 2021, o executivo, pela voz do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, quis sinalizar que as negociações para a aprovação do Orçamento estão efectivamente a correr bem e a traduzir-se em resultados que permitam o “ok” da esquerda. Embora sem detalhes, o Governo fechou a semana a falar de 12 medidas que aceita incluir na proposta de lei. Entre elas estão mais meios humanos no INEM, um limite de renovações a três contratos no trabalho temporário, um reforço de 60 inspectores na Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e um subsídio de risco para os profissionais de saúde na linha frente do combate ao Covid. Eis 12 medidas:

