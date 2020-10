Ser Voluntário… na Pedalar sem Idade

Área Geográfica: Lisboa

Tema: Promoção do envelhecimento activo

A Pedalar Sem Idade é uma associação sem fins lucrativos com a principal missão de implementar em Portugal os princípios orientadores, as metodologias e os modelos de acção do movimento internacional Cycling Without Age.

Assim, a missão desta associação passa por levar idosos a passear durante 30 a 60 minutos, num trishaw, com pilotos voluntários treinados em veículos adaptados para o efeito, retirando-os da solidão das suas casas ou da rotina diária dos lares e reintegrando-os nas suas comunidades. Com este processo, a Pedalar Sem Idade também melhora o bem-estar geral destes idosos, a sua auto-estima e autoconfiança

Através da sua acção, a Pedalar sem Idade permite também a criação de novas relações de confiança e felicidade, quer entre gerações, entre idosos, entre passageiros e membros da família, proporcionando uma maior qualidade de vida, num contexto positivo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Qual o impacto da Pedalar sem Idade?

A Pedalar Sem Idade conta actualmente com mais de 25 voluntários formados, estando em formação mensal contínua de novos pilotos voluntários. Já ultrapassaram os 600 passeios e mais de 1200 pessoas apoiadas em apenas 1 ano de actividade, contando com a época da covid-19, que acabou por suspender os passeios durante três meses aproximadamente. Nessa altura e ainda agora, visitam os idosos à janela com o trishaw e levam compras, bens de primeira necessidade e medicamentos a casa, através de um protocolo com a Câmara Municipal de Cascais, no município.

Como posso ajudar?

A Pedalar Sem Idade tem protocolos com centros de dia, nomeadamente no Campo Grande e em Alvalade, e geralmente os idosos saem do centro de dia. Derivado à covid-19 e ao encerramento destas instituições, o voluntário terá a função de conduzir o trishaw (desde o Campo Grande ou Alvalade) até casa do idoso para o ir buscar e passearem juntos pela cidade. Em breve, a Pedalar Sem Idade irá abrir mais localizações pela cidade.

Mais populares A carregar...

O que precisam de mim?

A disponibilidade do voluntário centra-se geralmente no horário das 10h às 12h e das 14h às 16h, todos os dias da semana, incluindo fins-de-semana que são reservados para passear idosos e as suas famílias, a título particular, pela cidade.