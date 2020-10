Trump é uma pessoa horrível e isso pode ser a sua perdição

O principal fator de imprevisibilidade da política dos EUA é Donald Trump, mas não da maneira como se costuma pensar. É fácil esquecer que em 2016 o resultado mais previsível das eleições, de acordo com os critérios normais da análise económica e política dos ciclos eleitorais, seria a vitória de um candidato republicano nas eleições presidenciais, após dois mandatos de Obama. Trump tornou a eleição imprevisível ao ganhar as primárias republicanos com uma mera maioria relativa, e depois ao aparecer fazendo comentários escandalosos, para no fim de muitas peripécias acabar por perder a grande distância no voto popular e ganhar, com uma carambola improvável, o colégio eleitoral.

