Trump com “sintomas ligeiros” de covid-19 e uma enorme dor de cabeça até às eleições

O helicóptero da Casa Branca tinha acabado de levantar voo com Donald Trump a bordo, na quinta-feira, quando o chefe de gabinete do Presidente dos EUA recebeu a notícia: Hope Hicks, uma das principais conselheiras de Trump e presença constante ao seu lado em reuniões e viagens, estava infectada com o novo coronavírus. Poucas horas depois, já na madrugada de sexta-feira, Trump escrevia no Twitter que também ele estava infectado – entre os dois momentos, enquanto esperava pelo resultado do seu teste, o Presidente dos EUA viajou até ao estado de Nova Jérsia, onde participou numa acção de recolha de fundos num espaço fechado e perante centenas de apoiantes.

