O que acontece se Trump ficar incapacitado para exercer funções?

A notícia de que Donald Trump está infectado com o novo coronavírus trouxe de volta as dúvidas sobre a substituição de um chefe de Estado que se veja incapacitado para desempenhar as suas funções. Apesar de o médico da Casa Branca ter afirmado, esta sexta-feira, que Trump se encontra bem, o perfil do Presidente dos EUA é um dos que está mais exposto ao surgimento de complicações graves – homem, 74 anos e no limiar da obesidade.

Continuar a ler