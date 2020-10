Trump infectado pela desonestidade

O que é gritante em toda a presidência de Donald Trump e em particular da gestão da pandemia da covid-19 é a desonestidade. É difícil estratificar por níveis de gravidade todos os erros crassos deste mestre da mentira.

Começa por acusar a China da existência do vírus e da propagação do mesmo, e, quando já Itália e Espanha começavam a explodir, continuava a negar a gravidade da doença. Pagou o preço dessa desonestidade em vidas, com 4% da população mundial, tem 20% das vítimas mortais do globo por covid-19.

Como se não chegasse andou literalmente a brincar aos médicos, dizendo que tomava hidroxicloroquina para prevenir, ridicularizando a utilização das máscaras, difamando a Organização Mundial de Saúde, e desprezando por completo as visões da comunidade cientifica norte-americanas e mundiais.

Poderíamos dizer que o mais gritante foi a insinuação que a lixívia por via endovenosa poderia ser uma boa opção, mas esta é só uma das muitas afirmações que nos leva a crer que nem ele acredita nas suas próprias mentiras. Mas no topo da gravidade, até porque como muitas outras coisas que faz e diz, deixa sequelas tóxicas que perdurarão para além da sua presidência, é o patrocínio moral para a desacreditação da ciência e da verdade, sendo ele o maior padrinho de todas as teorias da conspiração.

Parece que nada lhe pega. O impeachment por graves crimes de politica internacional foi limpo pelo facciosismo dos partidários republicanos, o escândalo por ter pago a uma prostituta 130.000 dólares para não falar também não o abalou muito, o facto de demonstrar fortunas obscenas mas não pagar impostos durante anos a fio pode também não ser o suficiente, mesmo juntando às mentiras infinitas e incitação à violência através dos suas milícias paramilitares de supremacistas brancos, mas a negação da ciência vai sair-lhe muito caro, em termos políticos e pessoais.

Fechado em casa, inibido de ir a comícios, obrigado a cancelar toda a programação pré-eleitoral, vai relembrar todo o povo americano, dia após dia, os porquês de ter sido infectado pela covid-19, por pura desonestidade.