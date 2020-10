House Wine Experience: uma caixa que quer dar a volta ao mundo do vinho

Chama-se House Wine Experience, foi lançado no início de Setembro e quer proporcionar aos seus clientes a possibilidade de viajarem através do vinho sem que para isso tenham que sair de casa.

Em plena pandemia de covid-19, uma equipa de cinco pessoas do Porto percebeu que “as opções de consumo foram alteradas, mas não a vontade de continuar a descobrir o mundo que nos envolve”. “Foi por essa razão”, diz à Fugas Graça Salgueiro, responsável pela comunicação da House Wine Experience, que decidiram oferecer um serviço de entrega em casa de vinhos que, ao mesmo tempo, proporcionasse “uma ‘viagem’ a uma região vinícola”.

O serviço é simples: basta aceder ao site oficial, escolher a região e seleccionar também o nível de experiência de que se quer usufruir: standard, premium e elite. Na volta do correio, receberá uma bonita caixa de madeira com três garrafas, uma “descrição pormenorizada” da região de onde provêm os vinhos e cartas com informação técnica e conselhos de harmonização. “Estes vinhos tendem a não estar disponíveis nos canais normais de venda, pela sua exclusividade”, refere a House Wine Experience.

Os vinhos que chegam a casa dos clientes são seleccionados por especialistas da empresa de distribuição que trabalha com a House Wine Experience. “A escolha das garrafas é feita por um sommelier da distribuidora com a qual temos parceria, que tem uma boa base de vinhos nacionais e internacionais”, adianta Graça Salgueiro, realçando que o “factor surpresa” é uma mais-valia do projecto.

Foto DR

“Não são pedidos quaisquer dados de preferência aos clientes. Eles apenas podem indicar se preferem brancos, tintos ou rosés. Depois devem confiar nos nossos especialistas.” Que se comprometem, em encomendas futuras, a não repetir qualquer dos vinhos já enviados para aquele cliente em específico.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A degustação dos vinhos poderá também seguir a recomendação dos especialistas: as garrafas chegam numeradas, com a indicação de qual o vinho que deverá ser bebido primeiro.

Nesta primeira fase, a House Wine Experience envia as suas caixas-surpresa para todo o território nacional e também para Espanha. De momento, estão apenas disponíveis vinhos de três regiões: Douro, Douro para Vinho do Porto e Mendoza, Argentina. “Talvez ainda este mês”, diz Graça Salgueiro, estejam disponíveis “mais duas”, entre “Alentejo, Beiras ou Chile”. A ideia é que o portefólio vá crescendo “de forma sustentada”. As encomendas devem ser feitas online e os preços começam nos 29€.