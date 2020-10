O Douro também é elegância e sofisticação

Não é único, mas este primeiro Vinhas Velhas da Quinta do Cume é um dos bons exemplos da elegância e equilíbrio que podem ter também os tintos do Douro. Um estilo que não é novidade na região, mas que é uma boa novidade num produtor que já nos deu também vinhos concentrados e excessivos, mas que com o tempo parece ter encontrado um estilo e maior equilíbrio e contenção.

