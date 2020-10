PÚBLICO e O Globo organizam provas de vinho e uma viagem por 62 quintas para seguir desde casa

Imagine que está em sua casa, liga o computador ou acede ao smartphone e um link transporta-o até uma quinta algures em Portugal onde um produtor de vinho, à conversa com um crítico, lhe fala dos vinhos que faz, explica o terroir de onde vêm, descreve as características de cada um e partilha a sua paixão por um mundo mágico de castas, barricas e paisagens únicas.

Vinhos de Portugal 2020, o evento que nos últimos sete anos se tornou o mais importante do Brasil nesta área, será este ano digital e, dessa forma, acessível também ao público português. Aos assinantes do PÚBLICO, em primeiro lugar, que podem comprar bilhetes, que incluem vinhos entregues em casa, para as 15 provas dirigidas por críticos de vinho.

Mas também o público em geral pode participar no evento, em concreto nas 62 conversas ao vivo com produtores de Norte a Sul do país num Salão de Degustação virtual. O Vinhos de Portugal acontece nos dias 23 (a partir das 20h), 24 e 25 de Outubro, e os bilhetes já se encontram à venda.

Está também já disponível a plataforma gratuita que reúne informação sobre todos os 62 produtores participantes no evento (organizado pelos jornais PÚBLICO, O Globo e Valor Económico, em parceria com a ViniPortugal), com dezenas de vídeos, entrevistas e fotografias. Uma equipa composta pela curadora do evento, Simone Duarte, pelo videógrafo Pedro Kirilos e pelo fotógrafo Fernando Donasci, viajou pelo país durante 40 dias, percorrendo as quintas e descobrindo histórias inéditas de cada produtor.

Mas esta plataforma é apenas o início da viagem. Os assinantes do PÚBLICO que comprarem bilhetes para as 15 provas (preços variáveis, consultar o site), dirigidas por críticos portugueses e brasileiros, terão a possibilidade de receber em casa três a quatro vinhos e de acompanhar a prova ao vivo, saboreando cada vinho enquanto ouvem as histórias e explicações do crítico - o conceito destas provas foi pensado para uma partilha dos vinhos entre um grupo de amigos ou familiares. Estes bilhetes dão automaticamente acesso às 62 sessões ao vivo no Salão de Degustação.

O público em geral pode comprar um passe (9,90€) que dá acesso às 62 sessões ao vivo (que podem ser vistas no momento ou guardadas para ver mais tarde) e alguns produtores estão a planear ter disponíveis packs com os três vinhos de que falarão nessas conversas de 25 minutos cada.

Entre as provas especiais disponíveis para assinantes do PÚBLICO, e dirigidas pelo Master of Wine Dirceu Vianna Junior e pelos críticos Jorge Lucki, Manuel Carvalho (director do PÚBLICO), Luís Lopes e Rui Falcão, encontramos temas muito diversos: Grandes Tintos do Douro; Vinhos de Verão; Quatro Faces do Vinho do Porto; Vinhos do Alentejo – Terra Fria e Terra Quente; Vinhos Contemporâneos do Douro; Alentejo, clássicos e modernos; Vinhos do Futuro.

Há ainda quatro provas com a participação do produtor: João Portugal Ramos, o grande nome do Alentejo; o casal “Jorge e Sandra, um caso de sucesso/Wine&Soul”, com Jorge Serôdio e Sandra Tavares; “Tapada do Chaves, a magia das vinhas velhas e o talento do seu mentor”, com Pedro Baptista (as três dirigidas por Jorge Lucki) e “Luís Pato, 40 anos de grandes vinhos e belas histórias”, prova dirigida por por Dirceu Vianna Junior.

Toda a informação e compra de bilhetes aqui.