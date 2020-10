Governo diz que teletrabalho não é obrigatório, mas novo diploma gera dúvidas

O diploma do Governo que determina a reorganização do trabalho nas maiores empresas — nos territórios a definir pelo Governo a cada 15 dias — está a levantar dúvidas entre advogados de direito laboral sobre a obrigatoriedade, ou não, de os empregadores colocarem os funcionários em regime de teletrabalho quando a actividade é compatível com esta modalidade. O Governo vem esclarecer que não, que essa não é uma exigência que decorre do decreto-lei, mas o texto não é claro quanto a isso.

