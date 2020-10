Estado já é dono de 72,5% da TAP

O Estado é, a partir de agora, dono de 72,5% do capital da TAP SGPS, com a concretização da compra dos 22,5% que estavam nas mãos de David Neeleman e da Azul, por via da Atlantic Gateway. Com esta operação, a TAP passa a ser de novo uma empresa pública.

De acordo com o comunicado enviado esta sexta-feira à tarde ao regulador do mercado de capitais, a CMVM, a Atlantic Gateway deixa de ser accionista da TAP SGPS, passando a HPGB, a holding de Humberto Pedrosa, a deter uma participação directa de 22,5%. Os outros 5% estão nas mãos de trabalhadores.

Em troca da sua posição, David Neeleman e a Azul receberam 55 milhões de euros do Estado. A saída de Neeleman implica também a sua saída do conselho de administração da TAP. No comunicado, escreve-se que o conselho de administração “agradece a dedicação, o contributo positivo e o trabalho desenvolvido” por David Neeleman na TAP, “expressando os votos das maiores felicidades nos desafios que o futuro lhe reserva”.