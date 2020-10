Contágio de Trump abre a porta a forte correcção em Wall Street

A primeira reacção dos mercados financeiros à notícia de infecção do presidente Donald Trump pelo novo coronavírus foi negativa e poderá agravar-se com a abertura dos principais índices accionistas norte-americanos. É para isso que estão a apontar as quedas dos contratos de futuros sobre acções e sobre o petróleo. No caso desta matéria-prima, as perdas do início da manhã já duplicaram, com o WTI, referência para os Estados Unidos, a cair 4,13% e o Brent a descer 3,93%, às 12h30, hora portuguesa.

A queda a que se está a assistir nos mercados não tem tanto a ver com a situação isolada de Donald Trump, mas essencialmente com o número global de infecções no país, e pela forma como estar a chegar a grupos sociais com maiores rendimentos, “nomeadamente à administração dos Estados Unidos”, defendem alguns analistas.

Contudo, a maior ou menor correcção dos mercados dependerá das informações que vierem a ser divulgadas em relação ao estado de saúde de Donald Trump e da primeira-dama, nomeadamente se estão assintomáticos ou de se o seu estado de saúde pode necessitar de internamento.

Os momentos de incerteza afastam os investidores de activos de maior risco, como as acções, o que fica evidente na queda de mais de 2% dos contratos de futuros sobre acções norte-americanas. E, consequentemente, dá-se a fuga para activos de refúgio, como as dívidas soberanas, que estão a registar maior procura, o que se traduz numa queda das taxas de juro, ou do ouro, em ligeira valorização.

Os juros das obrigações europeias, incluindo de Portugal, estão, por isso, em queda.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A confirmar-se o receio de forte correcção dos mercados do outro lado do Atlântico, as acções das empresas tecnológicas deverão ser as mais penalizadas pela incerteza, também porque são as que têm acumulado maiores valorizações.

Os principais índices bolsistas continuam com quedas moderadas, a encostar a 1% no caso do CAC francês e do DAX Alemão. Lisboa segue a perder 1,2%.

A incerteza quanto ao impacto que o anúncio de infecção de Trump pode ter nas eleições norte-americanas, marcadas para dentro de um mês, e o receio de atrasos na aprovação do novo pacote de estímulo antes do acto eleitoral, são factores que também estão a penalizar os mercados, incluindo o cambial, onde o dólar está a negociar em perda de 0,3% face ao iene japonês. O euro segue a desvalorizar face ao dólar.