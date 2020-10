Benfica empresta Vinícius ao Tottenham com opção de compra

Carlos Vinícius, melhor marcador da Liga 2020-21, vai rumar a Inglaterra. O Benfica confirmou o empréstimo do avançado brasileiro ao Tottenham, a troco de três milhões de euros, ficando os londrinos com opção de compra sobre o passe do jogador, a troco de 45 milhões.

Depois de Rúben Dias, Vinícius é o segundo jogador do Benfica em menos de uma semana a mudar-se para a Premier League. O jogador tinha sido contratado na época passada pelos “encarnados”, por 17 milhões de euros, e na Luz assinou um contrato com uma cláusula de rescisão de 100 milhões.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, chegou a revelar, em entrevista, que rejeitou uma proposta de cerca de 60 milhões pelo avançado, em Janeiro deste ano, mas o falhanço no acesso do clube à Liga dos Campeões e o forte investimento no reforço do plantel para 2020-21 obrigaram os “encarnados” a abdicar de alguns dos jogadores mais influentes.

A saída de Vinícius para o clube treinado por José Mourinho (ao qual o Benfica também emprestou Gedson Fernandes) abre espaço no plantel das “águias” para mais um avançado, já que, embora Rafa ou Waldschmidt possam fazer a posição, só Seferovic e Darwin Núñez são pontas-de-lança de raiz. Gonçalo Ramos, que se tem exibido a grande nível na equipa B, também se tem treinado com o plantel principal nas últimas semanas.