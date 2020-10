Revista Science publica (mais um) editorial sobre Trump e a covid-19

Holden Thorp, responsável editorial da Science, uma das mais prestigiadas revistas científicas, publicou esta quinta-feira um novo editorial que, mais uma vez, critica a resposta do presidente dos EUA à pandemia da covid-19. O editor-chefe não podia saber que Donald Trump iria anunciar esta sexta-feira na rede social Twitter que está em quarentena após um teste positivo que confirma a infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, mas o comentário não podia ter sido mais oportuno. No texto, Holden Thorp censura todo o tipo de respostas (seja por acções ou palavras) do presidente dos EUA, mas, sobretudo, lamenta que Donald Trump seja incapaz de dizer um simples “obrigado” a todos os que fizeram sacríficos para lutar contra esta pandemia.

Há pouco mais de duas semanas, Holden Thorp escreveu um editorial com um título pouco surpreendente: “Trump mentiu sobre a ciência”. Apesar de a constatação parecer bastante óbvia, a verdade é que não é comum ver um responsável editorial de uma revista científica assumir uma posição tão abertamente crítica a um responsável político. Mais ainda quando esse responsável ocupa o cargo de presidente dos EUA e se recandidata ao cargo. Mais ainda quando se trata de uma prestigiada revista como a Science e quando a situação se repete num espaço de apenas alguns dias. Ou seja, apesar de tudo, o editorial da Science não deve ser visto como algo banal.

“Duas palavras que Trump não consegue dizer”, é o título do editorial publicado esta quinta-feira na revista Science, assinado também por Holden Thorp. “Ao longo de mais de 200 anos, os presidentes dos EUA esforçaram-se para proferir palavras de inspiração e humildade que vão resistir ao teste do tempo”, começa por referir o químico e ex-reitor da Universidade Washington, em St. Louis, que em Agosto de 2019 foi nomeado, pelo Conselho de Directores da Associação Americana para o Avanço da Ciência (AAAS), para o cargo de editor-chefe do grupo de publicações da Science.

Assim, Thorp lembra que o que se espera de um presidente é que seja capaz de inspirar e unir o país. Conclui assim que o primeiro debate presidencial de 2020 serviu para constatar que “o presidente Trump não tem interesse em exaltar os americanos ou o resto do mundo”. “Ele só quer derrubar a sociedade com a sua retórica catastrófica”, denuncia o editor, lembrando alguns dos polémicos e infelizes comentários do presidente norte-americano sobre “pessoas muito boas, de ambos os lados” (quando o país fervia por causa do racismo), ou quando se referiu ao Haiti e a alguns países africanos como “países merdosos” ou ainda quando defendeu que “o conceito de aquecimento global foi criado por e para os chineses”.

“Quando se trata da crise da doença coronavírus 2019 (covid-19), as palavras de Trump não poderiam ser mais destrutivas. Quando os cientistas tentaram dizer-lhe que se estava a aproximar uma crise, ele disse que esta era ‘a nova farsa deles [dos cientistas]’. Sobre o número extraordinário de vidas perdidas, diz: “É o que é”. O seu plano para vencer o vírus é simplesmente considerar que “como um milagre, ele vai acabar por desaparecer”. A sua estratégia de comunicação é: “Eu sempre quis minimizar”. E quanto ao seu papel como líder de um país em crise, diz: “Não, eu não assumo nenhuma responsabilidade””, escreve Holden Thorp. As palavras de Donald Trump são “particularmente dolorosas para a ciência”, considera o editor da Science.

O texto tem pouco mais de uma página mas está repleto de críticas e exemplos do mau desempenho do presidente norte-americano na resposta à pandemia, sem ignorar a famosa “justificação fabricada” que Trump usa para ficar com os créditos do esforço de desenvolvimento de uma vacina. E, por fim, Holden Thorp fundamenta o título do seu editorial que fala nas “duas palavras que Trump não consegue dizer” e que em português se resume a um simples “obrigado.

“Para os cientistas e muitos outros que fizeram sacrifícios para lutar contra esta pandemia, contentar-nos-íamos com apenas duas palavras. Duas palavras que simplesmente não estão no seu vocabulário. Duas palavras que ele não pode dizer aos cientistas empenhados nas vacinas que trabalham 18 horas por dia, aos seus filhos fora da escola e familiares afectados pela pandemia. Duas palavras que ele não pode dizer aos profissionais de saúde (…). Duas palavras para aqueles que suportaram a batalha da covid-19. Duas palavras que Donald Trump simplesmente não consegue dizer: thank you.”

Os editoriais da Science juntam-se a um imenso grupo de posições assumidas pela academia e por muitos cientistas que têm criticado o presidente dos EUA de uma forma despudorada e por vários motivos. Aliás, recentemente numa posição inédita nos seus 175 anos de história, a Scientific American anunciou publicamente o seu apoio a um candidato nas presidenciais norte-americanas: obviamente, Joe Biden.