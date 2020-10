Portugal regista seis mortes e 854 casos. Há mais 441 casos activos

Portugal regista, esta quinta-feira, 1 de Outubro, mais seis mortes por covid-19 e 854 novos casos, um aumento de 1,1% face ao dia anterior. Na quarta-feira tinham-se registado 825 casos e oito mortes. Os casos activos não param de crescer desde 15 de Agosto - são mais 441 esta quinta-feira. A informação foi divulgada no boletim epidemiológico diário sobre a situação da pandemia de covid-19 no país.

Desde o início da pandemia, o país soma um total de 1977 óbitos e 76.396 casos confirmados.

O boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) dá conta de mais 407 pessoas dadas como recuperadas nas últimas 24 horas, o que faz aumentar o número total de recuperados para 48.937. Excluindo os casos recuperados e os óbitos, Portugal soma um total de 25.482 casos activos, o valor mais alto de sempre.

Depois do decréscimo observado em Maio e das ligeiras oscilações de Junho e Julho, os casos activos continuam a aumentar. A 28 de Setembro, Portugal ultrapassou, pela primeira vez, o máximo de casos activos prévio, de 15 de Maio, com 24.065. A 15 de Maio, contudo, a contagem dos recuperados não era feita da forma actual, que começou a ser aplicada a 23 de Maio.

Cerca de um em cada três casos registados até à data em Portugal estão activos (33,4%). Os recuperados correspondem a 64% dos casos confirmados, enquanto as mortes correspondem a 2,59% (taxa de letalidade global).

No que diz respeito aos internados, há um total de 682, mais 16 do que no dia anterior. Destes, 107 encontram-se nos cuidados intensivos, mais dois que na quarta-feira.

Lisboa e Vale do Tejo é a região do país onde foi registado o maior número de infecções, contando 415 (48,6% do total das novas infecções). Segue-se o Norte, com 340 pessoas infectadas pelo novo coronavírus (39,8%). Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais casos confirmados, com um total de 39.107. O Norte tem um total de 27.369 casos confirmados.

O boletim da DGS indica ainda novas infecções no Centro (54), Alentejo (10), Algarve (28), Madeira (seis) e Açores (um).

Esta quinta-feira, cinco das seis vítimas mortais foram contabilizadas em Lisboa e Vale do Tejo (total de 770), com a outra morte a acontecer no Norte, a região que regista mais óbitos desde o início da pandemia, com um total de 887.