Os idosos devem poder deserdar quem os maltrata? Relatório defende que sim

Numa altura em que os maus-tratos aos idosos assumem contornos graves por que não acautelar a possibilidade de os mais velhos deserdarem quem, sendo filho, neto ou bisneto, os maltrata? A revisão do direito sucessório, no sentido de permitir aos idosos uma maior liberdade na disposição dos seus bens, e assim acautelar os maus-tratos em contexto doméstico ou familiar, é uma das 30 recomendações constantes do relatório “Portugal Mais Velho”, que resulta de uma parceria entre a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e a Fundação Gulbenkian e que é apresentado esta quinta-feira em que se assinala o Dia Internacional da Pessoa Idosa.

