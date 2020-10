Hospitais batem à porta uns dos outros a pedir camas para doentes com covid-19

Mais de meio ano após o início da epidemia de covid-19 em Portugal, os hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) ainda continuam a ter que andar a bater à porta uns dos outros de forma a conseguir camas para internar doentes quando as suas taxas de ocupação atingem o limite. Por vezes têm que pedir à Administração Regional de Saúde (ARSLVT) que “interceda” para obter vagas em enfermarias e em unidades de cuidados intensivos noutras unidades de saúde, perdendo-se tempo neste processo. São críticas de dois responsáveis hospitalares que dizem andar desde há meses a reclamar que a gestão de camas para doentes com covid funcione de forma centralizada e em rede e que lamentam que cada unidade de saúde continue a “ver-se obrigada a resolver o problema por si só”.

