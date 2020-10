Um computador dentro de um disco rígido: conheça a “máquina virtual” de Rui Pinto

O barulho das teclas do portátil chegava ao fundo da sala: sentado no banco de testemunhas, José Bento, especialista adjunto da Polícia Judiciária (PJ), inseria a palavra-chave que abre as portas a um dos discos rígidos na posse de Rui Pinto em Budapeste. Ou, neste caso, a uma virtualização, uma cópia idêntica do original que permite ver todos os ficheiros e documentos armazenados.

